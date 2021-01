Vallecrosia cambia volto, demolito ex comando polizia locale

Vallecrosia. In poche ore, dell’edificio che fino a pochi mesi fa ospitava gli agenti di polizia locale a Vallecrosia, sono rimaste solo macerie. E’ stato demolito stamani, infatti, l’ex comando dei vigili di via Roma.

La demolizione dello storico edificio è legata al progetto di riqualificazione delle aree ex Tonet ed ex Fassi: un progetto che sta rivoluzionando la città, con la realizzazione, da parte della ditta Masala, di nuove strutture. A breve aprirà il nuovo centro commerciale che ospiterà il Conad. Al suo interno anche un bar-tavola calda. Nell’area un tempo occupata dalla ditta di caramelle, invece, è in previsione la realizzazione di un secondo centro di media vendita e di una parte residenziale.

Si lavora anche per la realizzazione della nuova scuola e della biblioteca nelle aree un tempo occupate dalla vaseria.

Con l’ammodernamento delle strutture è variata anche la viabilità: grazie all’operazione, infatti, la sede stradale è stata allargata e all’incrocio tra via San Rocco e via Roma è stata realizzata una rotatoria che ha sostituito il precedente impianto semaforico, rendendo lo scorrimento più veloce.