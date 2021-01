Vallebona in lutto per la scomparsa di Giuliano Magoni Rossi

Vallebona. Il paese è in lutto per la scomparsa di Giuliano Magoni Rossi. Lascia la moglie Giovanna, la figlia Arianna e tutta la famiglia.

Era un poeta, uno scrittore e un ricercatore storico, noto nella comunità come “u Magunetu”. Scrisse il libro “Vallebona attraverso i secoli”, unica testimonianza della storia del paese, che gli è valsa la qualifica di “storico”, rafforzata in seguito dalla pubblicazione di “Ricordo dei Caduti del comune di Vallebona”, in occasione del centenario della Vittoria.

La notizia ha gettato nello sconforto il paese e i tanti amici, che hanno lasciato molti messaggi di cordoglio alla famiglia sui social: «Giuliano era incline all’aggregazione: va ricordata la sua partecipazione alla Corale Monte Caggio, ai Consorzi stradali, al gruppo degli Alpini, al Coro della Chiesa, alla Confraternita di San Carlo, ai concorsi di poesia dialettale e all’Associazione culturale A Cria, di cui fu socio fondatore» – così scrive Pia Viale.

(Foto da Facebook di Pia Viale)