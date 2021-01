Vallebona. Emergenza al calar della sera in via Roccascura nei pressi di Madonna della Neve, tra Sasso e Seborga. I vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, insieme all’equipaggio di Ponente Emergenza, si sono precipitati intorno alle 19 per soccorrere un uomo, G.D., precipitato nel burrone mentre era alla guida di un fuoristrada.

Il conducente dell’auto, un uomo di circa settant’anni residente a Seborga, è riuscito ad uscire da solo dalla propria vettura dopo un volo di una ventina di metri. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno visto la Chevrolet dell’uomo uscire di strada e precipitare nel dirupo.

Gli uomini del 115 hanno dovuto faticare non poco per liberare la scarpata dagli arbusti e permettere quindi ai soccorritori di prestare le prime cure. Per farlo è entrata in azione la motosega che ha permesso di creare un collegamento rapido dal punto dell’impatto fino al ciglio della strada provinciale 57 che collega Madonna della Neve a Seborga.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in un momento in cui la visibilità sulla strada era scarsa a causa della nebbia, saranno i carabinieri che, presenti sul posto, hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari.