Pornassio. Approfittando della bella giornata di sole decine di famiglie imperiesi si sono riversate sui prati di Nava per trascorrere un giorno sulla neve, l’ultimo prima dell’ingresso in zona arancione che non permette lo spostamento fuori comune di residenza.

Con le stazioni sciistiche del vicino Piemonte chiuse e l’impossibilità di uscire dai confini regionali, l’unica possibilità di far divertire i bambini sulla neve o di concedersi una ciaspolata è proprio la località dei forti e della lavanda.

C’è anche chi ha si è ingegnato improvvisando una attività di noleggio di bob e slittini. Buoni affari per la pizzeria “Ai Forti” che due anni fa era andata completamente a fuoco.