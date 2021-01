Ufficiale, il Gp di Monaco si farà. L’annuncio dell’Automobile Club

Monaco. Il Gran Premio di Monaco si farà. A smentire le voci circolanti su alcuni media è lo stesso organizzatore: l’Automobile Club di Monaco, che ha annunciato le date dell’evento motoristico più atteso nel Principato. La gara di F1 si svolgerà da 20 al 23 maggio, mentre il Gran Premio Storico avrà luogo dal 23 al 25. L’appuntamento per il MonacoEPrix, in cui a sfidarsi su rettilinei e chicane monegaschi saranno le auto elettriche, è invece l’8 maggio.

Al momento non si conoscono ancora le modalità delle gare e se queste si svolgeranno con o senza pubblico per rispettare le norme anti-Covid. Mentre è certo che l’89esimo Rally di Monaco, in programma da oggi fino al 24 gennaio, si correrà a “porte chiuse”.