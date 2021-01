Trasporto scolastico, Riviera Trasporti si affida ai bus privati per potenziare le linee ma per salirci obbligatorio l’abbonamento

Sanremo. Scoppia la polemica degli studenti degli istituti superiori della provincia di Imperia che lunedì torneranno in classe per le lezioni in presenza al 50%. L’amara sorpresa è data dalla pubblicazione del nuovo orario della Riviera Trasporti in cui le corse aggiuntive, affidate agli operatori privati ncc, sono previste – leggendo il regolamento – solo per gli abbonati. Ergo, se si vuole prendere la corriera aggiuntiva per schivare gli assembramenti non basta più il semplice biglietto: ci vuole un abbonamento, dal settimanale al mensile.

Ironia della sorte a determinare la scelta di Rt è stato un incontestabile dato di fatto: gli autobus privati sono sprovvisti della macchina obliteratrice, motivo per cui per evitare un fiorire di “portoghesi” o che l’autista si debba a mettere a timbrare ogni singolo biglietto, l’azienda pubblica ha deciso di indicare l’obbligo dell’abbonamento. «Il caso è stato discusso anche con il prefetto di Imperia, spiegano da Riviera Trasporti. Gli studenti possono stare comunque tranquilli: di gente a terra non ne lasceremo e siamo al lavoro per trovare una soluzione al problema».

In attesa che la soluzione si manifesti la beffa rimane. Infatti, secondo il criterio della didattica a distanza al 50%, chi rientrerà a scuola da lunedì farà al massimo tre giorni di lezione in classe a settimana. Facendo un rapido calcolo: l’abbonamento andrebbe a costare di più del cumulo dei semplici biglietti. Un ticket classico costa in media 2€ (a seconda delle tratte può diminuire fino a 1,50 o aumentare ad un massimo di 4,50 euro), mentre l’abbonamento settimanale per studenti costa dai 15 ai 24 euro.

«Siamo disposti a pagare ma il giusto – spiega un genitore di Diano Castello. Non capiamo perché le corse private debbano essere vincolate all’abbonamento: un fatto che potrebbe portare molti studenti a scegliere quelle garantite dalla Riviera Trasporti così rischiando di assembrarsi. Ci sembra irragionevole in questo momento di emergenza e in cui le lezioni in presenza sono ridotte al 50%».