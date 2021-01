Sanremo. I colori dei tramonti di Ponente elogiati dell’ultimo progetto dell’interior designer Paolo Tonelli realizzato in collaborazione con la storica ditta Bitossi Ceramiche. Nell’ambito del progetto #riminibyou, è stata lanciata oggi con un video la nuova colorazione ispirata ai tramonti dell’estremo ponente ligure, una colorazione realizzata in esclusiva per le opere presenti nello showroom del design sanremese.

Da dove nasce l’ispirazione? «Quando il direttore commerciale di Bitossi Ceramiche Micol Canevari mi ha proposto questa collaborazione ho accettato con grande entusiasmo. Ho pensato ad una colorazione emozionale che racchiudesse in sé i colori della mia terra, l’emozione e il vigore impressi nella tonalità che è propria dei meravigliosi tramonti del ponente ligure: a metà tra l’arancio e il rosso. “Tramonti a ponente” vive della forza del rinnovamento e del ciclo della vita espressi in una ceramica d’autore prodotta in esclusiva per Paolo Tonelli interior design».

Si può acquistare in showroom in via Roma 129 a Sanremo o direttamente on line dal sito www.paolotonelli.com.