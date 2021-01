Tiro a volo, Fitav Liguria: Francesco Ciocca riconfermato delegato regionale

Genova. Nella riunione del Consiglio federale, tenutasi lunedì 18 gennaio, è stata rinnovata la fiducia nei confronti di Francesco Ciocca con la riconferma a delegato regionale della Fitav Liguria per il prossimo quadriennio olimpico.

In applicazione della nuova norma federale, il Consiglio ha nominato come vice delegato Michela Vullo, disponibile e molto sensibile verso il settore paralimpico della Fitav.

«Da parte mia, un ringraziamento personale al presidente onorevole Luciano Rossi e a tutto il consiglio federale per la rinnovata fiducia – spiega Ciocca -. Questo non solo mi rende orgoglioso e rinnova l’entusiasmo del lavoro svolto in questi difficili anni, ma mi sprona anche a trovare nuove forze e stimoli per proseguire l’attività del tiro a volo in Liguria, conscio della difficoltà e delle problematiche da dipanare alle quali andremo incontro, ma certo di poter contare sempre sull’appoggio e sulla vostra entusiasta partecipazione di tanti amici».