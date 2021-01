Taglia di reggiseno e peso, cosa vuole sapere la Rai dei potenziali figuranti del Festival di Sanremo

Sanremo. Quale taglia di reggiseno porti? Indossi gonna o pantaloni? Quale è la tua taglia? Quanto pesi? Sono le domande che la Rai pone nel suo form per selezionare i figuranti, anche quelli che, almeno fino a questa mattina, avrebbero dovuto sedere in platea al 71° Festival di Sanremo.

A portare alla luce il caso è stata “Striscia la Notizia“, che ha prontamente raccolto la segnalazione di una potenziale claqueur, rimasta sbalordita nel leggere le informazioni richieste dall’azienda per poter partecipare alla kermesse canora come pubblico pagato.

E in effetti, andando sul sito della Rai, alla voce “Ufficio Figuranti – Registrazione Figuranti” ci si trova davanti a un form imbarazzante, utilizzato dalla tv di Stato per selezionare i “claqueur”. Dopo le domande di rito, su nome, cognome, e-mail, sesso, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza: insomma, informazioni necessarie e indispensabili per compilare qualunque curriculum, ne arrivano altre ben più specifiche che riguardano la fisicità degli spettatori: altezza (in cm), peso (in kg), occhi, capelli, taglia, taglia di reggiseno, numero di scarpa.

Per il Festival in particolare, inoltre, veniva richiesto di inviare due foto recenti: una frontale e una di profilo, entrambe senza occhiali da sole. Un modo per avere, oltre ai “numeri”, anche la possibilità di scegliere il pubblico in base, vien da pensare, alla bellezza.

Il detto “ogni scarrafone è bello a mamma sua” sembra dunque non valere per “mamma Rai”, che il pubblico di Sanremo (come per le grandi occasioni) sembra sceglierlo con cura, tra i profili più (esteticamente) interessanti tra quelli inviati a viale Mazzini.