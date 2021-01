Taggia. E’ ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le fratture multiple al volto, il clochard di origini romene picchiato a sangue nella notte da altri due uomini, probabilmente senza fissa dimora come la loro vittima. L’uomo, trentenne, è stato aggredito forse al culmine di una lite che sarebbe avvenuta per futili motivi all’interno della stazione ferroviaria di Taggia la scorsa notte.

Raggiunto da diversi pugni al volto, il trentenne ha riportato un grave trauma facciale.

Sul caso indagano i carabinieri.