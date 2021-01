Taggia, lite tra clochard in stazione: un ferito

Taggia. Un uomo senza fissa dimora è stato trasportato in ospedale con il setto nasale fratturato a seguito di una lite con altri due clochard avvenuta all’interno della stazione ferroviaria. E’ successo la scorsa notte.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Al momento non è del tutto chiaro il motivo della lite tra i tre uomini anche se, stando a quanto si apprende, la causa potrebbe essere legata allo stato di ebbrezza in cui versavano i senzatetto.