Spostamenti e divieti, a Natale -84% di movimenti in provincia di Imperia: nell’entroterra aumentano

Imperia. Come sono andate le feste per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini sul territorio? Secondo i dati ricavati dalla consultazione di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19, nella provincia di Imperia, nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, si è registrato rispettivamente un -52%, -84% e -77% nella variazione dei movimenti e un -56%, -86% e -81% di chilometri percorsi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente.

I comuni in cui i cittadini si sono spostati maggiormente sono Vasia e Diano Aretino (+120% il 24 dicembre) e Mendatica (+120% il 26 dicembre). Nei giorni 31 dicembre – 1 gennaio, invece, il calo degli spostamenti è stato meno evidente raggiungendo al massimo il -13%.

City Analytics – Mappa di mobilità è una soluzione basata sui big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale. Un servizio a supporto dell’emergenza Covid-19, progettato e realizzato da Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel e da HERE Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura.

Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della PA.

Grazie all’elaborazione dei dati si può ricavare la variazione percentuale giornaliera del numero di trasferimenti sul territorio, dei chilometri effettuati, e delle aree percorse, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020.

I dati possono essere consultati gratuitamente dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della Protezione Civile, sul portale Enel X YoUrban, e utilizzati per comprendere gli impatti delle misure di contenimento del COVID-19; indentificare le aree che necessitano di maggior supporto nell’attuazione di tali misure; analizzare in modo data driven il graduale ritorno alla normalità, una volta che la pandemia sarà finita. Oltre alle Istituzioni, anche i cittadini potranno accedere ai dati pubblici dei flussi di mobilità giornalieri attraverso la dashboard presente sul sito di Enel X, e supportare in modo attivo le amministrazioni in questa fase così delicata per il nostro Paese.