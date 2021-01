Soluzioni per fronteggiare la crisi, il Movimento Imprese Italiane chiede un confronto con il consiglio comunale sanremese

Sanremo. Negli scorsi giorni il Movimento Imprese Italiane ha inoltrato un invito rivolto a tutto il consiglio comunale di Sanremo, a partecipare ad una videoconferenza che avrà come scopo quello di aprire un tavolo programmatico e di comune confronto, dal quale far nascere proposte e soluzioni per fronteggiare la drammatica situazione di molte attività duramente colpite da questa situazione d’emergenza legata al coronavirus.

«L’incontro sarà anche un occasione per poter presentare all’amministrazione comunale, le proposte sulle quali abbiamo lavorato nelle ultime settimane. La videoconferenza è stata convocata per il giorno 11 gennaio alle 18.

Auspichiamo fortemente che le forze politiche cittadine non rimangano indifferenti a questo tema e rispondano con spirito collaborativo e costruttivo a questo nostro invito».