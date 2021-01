Sinistri, verbali e contravvenzioni: il bilancio dell’attività della polizia locale di Riva Ligure nel 2020

Riva Ligure. Quattro notizie di reato inviate in Procura, quattro accertamenti edilizi e demaniali per segnalazioni di presunti abusi, quattro sinistri stradali rilevati di cui due con feriti, 36 verbali per inosservanza delle disposizioni anti Covid, 210 atti amministrativi per la gestione del Servizio, 2700 punti decurtati, 2037 contravvenzioni per un totale accertato di € 168.703,38.

Questi sono i numeri, in estrema sintesi, dell’attività svolta dalla polizia locale di Riva Ligure, guidata dal comandante Giuseppe Marsiglia, nell’anno 2020.

«Ringrazio i miei agenti – commenta il comandante Giuseppe Marsiglia – per quanto hanno fatto nell’anno appena trascorso e per quanto sapranno fare nel 2021, soprattutto per i nuovi e particolari compiti di monitoraggio e controllo delle misure adottate per far fronte all’epidemia per Covid-19».

Il Comando, nonostante il periodo straordinariamente difficile, ha assicurato il controllo dell’entrata e dell’uscita degli alunni della scuola primaria, gli accertamenti anagrafici anche per conto di altri Enti Pubblici, la presenza costante durante tutte le manifestazioni ed il presidio del mercato settimanale del lunedì.

«Quello che abbiamo trascorso è stato un anno nel quale tutte le forze dell’ordine e di tutela del territorio hanno avuto un ruolo primario. Gli agenti della nostra polizia locale hanno dimostrato un impegno non comune e, giorno dopo giorno, si sono dedicati alla protezione ed alla cura di Riva Ligure, nonostante le difficoltà maggiori rispetto al passato. Lo hanno dimostrato, sebbene le forze a loro disposizione siano minori rispetto a quelle di altre realtà, a parità di numero di cittadini da tutelare. Per questo, a loro va il mio plauso e ringraziamento. Ed i miei auguri per il Patrono San Sebastiano».

Il comandante ed i due agenti in servizio hanno ricevuto dalle mani del sindaco Giorgio Giuffra l’encomio solenne per l’attività svolta, proprio a testimonianza dell’importanza del ruolo svolto in questi mesi straordinariamente difficili. L’obiettivo, per i prossimi mesi, è quello di continuare a tenere alta l’attenzione sui comportamenti individuali della popolazione, nella speranza di poter riprendere presto attività e servizi anche innovativi che garantiscano al Comando di Polizia Locale di confermarsi un’eccellenza nel panorama provinciale.