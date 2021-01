Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per problemi cardiaci

Principato di Monaco. Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale di Monaco per un problema cardiaco aritmologico. Lo ha reso noto il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, che ha preso questa decisione a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute del leader di Forza Italia.

Berlusconi ha trascorso gran parte del lockdown nella sua residenza nel sud della Francia, precisamente a Valbonne, e si trova ora nelle mani del personale del centro cardiotoracico del Principato: «Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel sud della Francia. per un aggravamento ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia», ha dichiarato Zangrillo all’Ansa.

Silvio Berlusconi si sta ora sottoponendo ad esami di routine e dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni.