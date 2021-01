Servizio Civile: posti disponibili nella Croce Rossa di Sanremo, Imperia e Diano Marina

Imperia. La Croce Rossa Italiana del Comitato Sanremo-Imperia-Diano Marina ha voluto investire nell’organizzazione di un Servizio Civile strutturato e in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di servizio. Sono disponibili 12 posti a Sanremo, 8 a Imperia e 8 a Diano Marina.

Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Il servizio prevede un impegno di 12 mesi e un contributo mensile di 439,50 euro. Al termine i giovani ricevono un certificato di partecipazione.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro le 14 del 15 febbraio 2021 attraverso la piattaforma “Domanda on Line (DOL)” raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.

Per informazioni contattare lo 0184-505050, l’email sanremo@cri.it o il sito www.cri.it.

