Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, al via i laboratori all’istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia

Ventimiglia. All’interno dell’indirizzo di studi Servizi per la sanità e l’assistenza sociale che già da due anni ha preso il via con successo presso l’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia avranno inizio a breve i laboratori, parte integrante e imprescindibile di questo corso di studi che vede in atto una didattica rinnovata.

La Ds Antonella Costanza insieme al suo vicario Antonio Gallo hanno orientato il gruppo docenti verso la creazione di una «struttura didattica» volta «alla motivazione e alla cultura del lavoro». Il taglio formativo della proposta ha focalizzato l’attenzione su percorsi professionalizzanti adeguati e accessibili per facilitare le prospettive di occupabilità sul territorio.

Gli studenti, infatti, diventano protagonisti poiché sono chiamati a mettersi in gioco personalmente sia con

le attività di laboratorio che con un percorso di competenze trasversali e di orientamento. Gli obiettivi sono quelli di imparare a lavorare e imparare lavorando. Questa metodologia permette di raggiungere competenze

teorico pratiche aprendo prospettive sia lavorative che offrendo solide basi per proseguire gli studi universitari.

I laboratori esperienziali sono volti allo sviluppo delle capacità espressive, comunicative organizzative e progettuali degli studenti, competenze richieste al termine del corso di studi. Quest’anno i laboratori hanno come obiettivo l’esplorazione delle capacità espressivo-creative insite in ogni allievo. Partendo dalla fiaba, che come sappiamo, oltre ad accrescere l’immaginazione aiuta a sviluppare armonicamente sia gli aspetti cognitivi che quelli emotivi, i partecipanti avranno modo di mettersi in gioco e misurarsi personalmente in attività dove il corpo, la mente, le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali si integrano in modo sintonico e creativo permettendo ai ragazzi di acquisire competenze basate sull’integrazione tra i saperi linguistici e storico sociali e i saperi tecnico professionali.

Il diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale può trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private, ad esempio: residenze sanitarie, strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo centri ricreativi, strutture per disabili, ludoteche, comunità di recupero, case famiglia, mense aziendali con ruolo di animatore socio educativo; ed in generale può svolgere tutte quelle mansioni in cui sono richieste abilità tecniche di osservazione, di dinamiche di gruppo, di comunicazione interpersonale, e utilizzazione di abilità ludiche e di animazione e operare in qualità di educatore nelle scuole dell’infanzia, Operatore Socio Sanitario (con integrazione di moduli didattici da effettuare dal terzo anno scolastico, addetto all’assistenza di base, Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali.

Si ricorda che le iscrizioni scadono il 25 gennaio 2020. L’Istituto Fermi Polo Montale metterà a disposizione due docenti per tutti quei genitori che hanno avuto problemi ad effettuare l’iscrizione on line Porte aperte in presenza su singolo appuntamento Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia. Al fine di integrare le iniziative di orientamento dell’Istituto e offrire un servizio utile per gli alunni e le famiglie, la dirigente scolastico Antonella Costanza ha organizzato un incontro su singolo appuntamento con i docenti referenti orientamento dei singoli indirizzi dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia. L’iniziativa si svolgerà martedì 19 gennaio, dalle 14.30, alle 17.30.

Nel corso dell’evento, genitori ed alunni delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado, potranno visitare i plessi dell’istituto nelle loro sedi di Ventimiglia e Bordighera, incontrare i docenti ed avere informazioni relative ai corsi di studio, provare gli strumenti ed i laboratori. Tutto ciò sempre in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anticovid. Per prenotarsi è sufficiente mandare una mail di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi con indicato l’orario a cui si vuole essere ricevuti:

Per prenotazioni per il corso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Responsabile didattico pacioni.giorgia@fermipolomontale.edu.it

Responsabile di plesso gallo.antonio@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso Servizi Commerciali Curvatura Turismo accessibile alborno.silvia@fermipolomontale.edu.it.