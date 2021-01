Serie D, il giudice sportivo squalifica tre giocatori della Sanremese

Sanremo. Il giudice sportivo, dopo gli incontri, validi per il girone A di serie D, andati in scena mercoledì, ha deciso di squalificare per una giornata Andrea Demontis, Klajdi Pici e Vladimir Mikhaylovskiy della Sanremese.

La squadra biancoazzurra dovrà perciò fare a meno di tre giocatori nella gara di domenica 24 gennaio, valida per la sedicesima giornata di andata, che andrà in scena allo stadio Pochissimo alle 15 contro il Fossano.