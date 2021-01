Serie D, il giudice sportivo ferma per un turno Giovanni Fenati della Sanremese

Sanremo. Il giudice sportivo, dopo gli incontri, validi per il girone A di serie D, andati in scena domenica 17 gennaio, ha deciso di fermare per un turno Giovanni Fenati della Sanremese.

La squadra biancoazzurra dovrà fare a meno del centrocampista nella gara contro il Vado, valida per la quindicesima giornata del campionato, in programma il 20 gennaio allo stadio Comunale.