Serie D, Gozzano – Imperia: i convocati nerazzurri

Imperia. Nella 17° giornata di serie D, girone ‘A’, Asd Imperia sarà di scena a Gozzano, nella tana della capolista. Il fischio d’inizio sarà oggi, sabato 30 gennaio, alle 15.

L’incontro, allo stadio ‘Alfredo d’Albertas’, sarà diretto dal signor Antonio Monesi, della sezione di Crotone, assistito dai signori Giuseppe Cucinotta, di Brescia, e Matteo Taverna, di Bergamo. Sono due i precedenti tra le squadre ed entrambi sorridono ai piemontesi, risalenti alla stagione 2012-13

Il giudice sportivo ha fermato per un turno capitan Giuseppe Giglio e Federico Virga. Inoltre, mister Lupo dovrà fare ancora a meno del giovane Cassata, fuori per infortunio, ma il neo acquisto Di Salvatore trova la sua prima chiamata in nerazzurro.

Ecco i convocati:

Portieri: Trucco, Dani

Difensori: De Bode, Malandrino, Gandolfo, Scannapieco, Fazio, Luisi

Centrocampisti: Sancinito, Gnecchi, Martelli, Malltezi, Fatnassi, Kacellari, Travella

Attaccanti: Capra, Donaggio, Minasso, Di Salvatore, Calderone.