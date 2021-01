Imperia. Giuseppe Giglio e Federico Virga dell’Imperia sono stati fermati per un turno.

E’ la decisione del giudice sportivo riguardo al girone A di serie D dopo gli incontri della sedicesima giornata.

I due giocatori non potranno perciò scendere in campo contro il Gozzano sabato 30 gennaio alle 15, partita valida per la 17° giornata.