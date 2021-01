Serie A, campionati maschile e femminile di pallanuoto: le formule playoff e playout

Genova. A gennaio prendono il via i campionati di serie A maschile, che inizierà sabato 16 gennaio, e femminile, che avrà inizio sabato 23 gennaio, di pallanuoto.

Sono state rese note le normative riguardanti le formule playoff e playout dei campionati: in quello maschile le prime due di ogni girone disputeranno i playoff con semifinali e finali per stabilire le due squadre promosse in serie A1. I playout invece vedranno incrociarsi in semifinale le terze, quarte, quinte e seste classificate; le perdenti spareggeranno in finale per determinare le quattro retrocesse in serie B.

In quello femminile le prime due di ogni girone disputeranno i playoff con semifinali e finali per stabilire le due squadre promosse in serie A1, mentre le quarte e le quinte spareggeranno nelle finali playout per determinare le quattro squadre che retrocederanno.

Ecco i gironi:

Campionato maschile

Girone Nord-Ovest: Bogliasco 1951, Crocera Stadium, Lavagna 90, RN Arenzano, RN Camogli, Sportiva Sturla

Girone Nord-Est: Brescia Waterpolo, Plebiscito Padova, Como Nuoto, De Akker Team, RN Sori, Torino 81

Girone Centro: Pallanuoto Anzio, NC Civitavecchia, Roma 2007 Arvalia, Roma Vis Nova, Tuscolano Pallanuoto, Vela Nuoto Ancona

Girone Sud: Acquachiara Ati 2000, CC Napoli, CUS Uni.Me, Nuoto Catania, Muri Antichi, RN Arechi

Campionato femminile

Girone Nord-Ovest: Aquatica Torino, Como Nuoto, Rapallo Pallanuoto, RN Imperia 57, US Locatelli

Girone Nord-Est: 2001 Padova, AN Brescia, NC Milano, Promogest, RN Bologna

Girone Centro: Castelli Romani, F&D H2O, Pallanuoto Tolentino, Roma Vis Nova, Voltuno SC

Girone Sud: Acquachiara Ati 2000, Brizz Nuoto, Cosenza Pallanuoto, SC Flegreo, Torre del Grifo Village