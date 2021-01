Seborga, la replica di De Lucia: «Principato abbaziale espressione dell’Ordine monastico»

Seborga. In merito all’articolo “Nuovo ordinamento pseudo-religioso a Seborga, il principato smentisce: «C’è chi cerca visibilità»” pubblicato su Riviera24.it lo scorso 11 gennaio, S.A.Rev. Padre Giovanni Luca de Lucia, tramite l’avvocato Giuseppe Auriemma, replica:

«Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla L. 416/1981 e alla L.112/2004, con la presente si chiede la pubblicazione delle allegate precisazioni, tanto in ragione non solo fondamento storico su cui si fonda l’istituzione rappresentata da S.A.Rev. Padre Giovanni Luca de Lucia, ma anche per l’assoluta mancanza di qualsivoglia base giuridica posta a sostegno del presunto Principato di Seborga. Entrando nel merito, mi corre l’obbligo di evidenziare che laddove

il Principato Abbaziale di Seborga è espressione dell’Ordine Monastico di Seborga – istituto religioso, nato in seno alla Polish National Catholic Church nel Principato di Monaco ed in spirito di comunione ecumenico con la Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico Orientale – l’organizzazione che si fregia del titolo di Principato di Seborga non gode di alcun riconoscimento né politico, né religioso».