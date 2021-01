Sanremo, Volpi (M5s): «Per la città il Festival è un evento imprescindibile»

Sanremo. «In questi giorni si rincorrono le voci più disparate sulla manifestazione musicale più importante d’Italia: il Festival della canzone di Sanremo, quest’anno alla 71° edizione. Nel contesto attuale, i punti di vista da analizzare sono molti. Indubbiamente per la città di Sanremo il festival è un evento imprescindibile: trasmesso in Eurovisione, dona lustro alla città dei fiori (e delle canzoni), è un grosso stimolo per il turismo e per più di una settimana la trasforma nella Capitale della musica italiana. Economicamente si tratta di un’entrata importante per le casse del comune. Tuttavia, lo scenario sanitario attuale richiede che sia presentato un protocollo sanitario che permetta alla kermesse di svolgersi in maniera sicura dentro e fuori dall’Ariston. Non possiamo permetterci nuovi focolai di contagio.

Per l’intera economia cittadina e di tutti i comuni della Riviera il festival segna un periodo di settimane importante per gli affari. Da questo punto di vista, probabilmente, far slittare le date di un paio di mesi potrebbe comportare una migliore fruibilità dell’occasione per ristoranti, alberghi e per l’intero indotto, in caso di un’eventuale miglioramento della situazione epidemiologica e alleggerimento delle restrizioni.

Per gli artisti e il mondo della cultura, gravemente provati da questo lungo periodo di stop forzato ai teatri e alla lirica, un’apertura del festival al pubblico rappresenterebbe uno smacco intollerabile in questo momento. Il dibattito che si sta creando oggi, però, potrebbe essere anche la partenza per pensare ad una futura graduale riapertura dei musei e dei teatri con un relativo specifico protocollo di sicurezza.

Infine la Rai, servizio pubblico, ha in essere contratti da rispettare e ha tutto l’interesse a realizzare lo show in continuità. Mi auguro che in questi giorni si possa trovare una sintesi che tenga conto di tutte queste esigenze. Da parte mia continuerò a portare nelle sedi istituzionali la voce del territorio, della mia città, e a suggerire a tutti i soggetti coinvolti idee e soluzioni che permettano di realizzare la manifestazione nelle condizioni migliori e limitando al massimo i rischi sanitari». Così scrive, in un post su Facebook, la deputata imperiese del Movimento 5 Stelle Leda Volpi.