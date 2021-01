Sanremo. Un uomo di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto in Aurelia bis, all’interno della prima galleria dopo lo svincolo di San Martino, in direzione Arma di Taggia. E’ accaduto intorno alle 21. Stando alle prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo della propria auto, un’utilitaria, finendo contro il guard rail per poi cappottarsi e andare completamente distrutta. Non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, il personale sanitario del 118 e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso di massima gravità.











A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli agenti della polizia stradale.