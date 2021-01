Sanremo, rompe il finestrino di 4 auto per rubare: arrestato

Sanremo. Nella notte di sabato tramite al numero di emergenza 112 sono giunte diverse segnalazioni di un uomo che stava danneggiando delle autovetture in sosta in un parcheggio nei pressi di via Pietro Agosti a Sanremo.

Due equipaggi della Squadra Volante sono giunte immediatamente sul posto dove hanno trovato un uomo all’interno di un’auto intento a prelevare alcuni oggetti compreso del denaro. La vettura aveva il finestrino danneggiato.

Colto di sorpresa, l’uomo è stato bloccato dagli agenti e tratto in arresto per tentato furto aggravato. Gli accertamenti effettuati sul posto, unitamente alle successive denunce sporte dai diversi titolari dei veicoli danneggiati, hanno confermato che l’uomo, 37enne di nazionalità marocchina, aveva infranto i vetri dei finestrini di 4 autovetture, dalle quali presumibilmente aveva cercato di asportare qualche oggetto.

Allo stesso è stata elevata altresì la sanzione “anticovid”, in quanto trovato nelle vie cittadine nelle ore del “coprifuoco”. Stamattina è stato celebrato il giudizio direttissimo e a seguito della convalida dell’arresto disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici del Commissariato.