Sanremo. E’ stata riparata in tarda serata la rottura della tratta di acquedotto in via Pascoli. I tecnici di Amaie-Rivieracqua hanno lavorato tutto il giorno per sanare la ferita alla condotta che aveva provocato l’interruzione del servizio in diverse aree della zona interessata.

L’acqua dovrebbe tornare a scorrere dai rubinetti nel giro di minuti. L’intervento odierno è stato complicato dalla posizione del tubo che si trova in una scarpata. L’esplosione del tratto di acquedotto era avvenuta stamattina intorno alle 7