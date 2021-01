Sanremo. Per non dimenticare. A distanza di 76 anni dall’ora più buia della storia moderna è il giorno del ricordo delle vittime dell’Olocausto nazi-fascista. In corso Mombello, questa mattina, si sono riuniti per l’occasione e per la posa della corona di fiori alla lapide dei caduti, il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore alla Cultura Silvana Ormea, il consigliere comunale Giorgio Trucco, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Anpi.

Il primo cittadino ha voluto rinnovare un appello ai più giovani, affinché si impegnino sempre a unire e non dividere, “perché quelle divisioni che ancora oggi sono d’attualità hanno portato a giorni terribili che non possono essere dimenticati”.