Sanremo. Proseguono gli incontri per l’Orientamento “in presenza” al nuovo Polo Scolastico presso il Mercato di Bussana. Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie, previo appuntamento nel rispetto della normativa anti Covid, martedì 12 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 saranno ricevuti da docenti e studenti dell’Iis ”Ruffini-Aicardi” che illustreranno le specificità dell’Istituto Tecnico Turistico e dell’Istituto Professionale Sociosanitario, in particolare le materie di studio, i progetti attuati in base all’autonomia scolastica, le attività di alternanza scuola-lavoro, la possibilità di conseguire la qualifica Oss nel corso quinquiennale dell’indirizzo sociosanitario, nonché le possibilità di proseguimento degli studi o inserimento nel mondo del lavoro che offrono questi diplomi.

L’incontro in presenza, sarà anche l’occasione per visitare il nuovo Polo Scolastico presso il Mercato dei Fiori di Bussana, dallo scorso settembre nuova sede di questi due corsi di studio. Per concordare gli appuntamenti, necessari per il rispetto della normativa anti Covid, si prega di far riferimento al nr 0184 541148 e ai contatti dei Referenti per l’Orientamento enza.sommella@iisruffiniaicardi.it e anna.porcellana@iisruffiniaicardi.it.