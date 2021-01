Sanremo, per Sant’Antonio Abate alla Madonna della Costa la benedizione degli animali

Sanremo. Domenica 17 gennaio alle 15.30, nel santuario della Madonna della Costa, si celebra la ricorrenza del santo protettore degli animali domestici. Sant’Antonio Abate, nato in Egitto intorno al 250 e morto nella Tebaide il 17 gennaio del 357, fu un eremita tra i più rigorosi nella storia del Cristianesimo antico.

Egli è considerato il protettore contro le epidemie di certe malattie, sia dell’uomo, sia degli animali. E’ stato anche invocato come protettore del bestiame e la sua effigie era collocata sulla porta delle stalle. La festa in suo onore era molto partecipata soprattutto nelle campagne italiane, da cui ha preso origine. In seguito si è diffusa nelle città e anche qui i parroci hanno preso l’abitudine di benedire gli animali domestici. Il Santo è spesso ritratto con un porcellino al proprio fianco.

In occasione della messa in onore di Sant’Antonio Abate si potranno portare gli animali domestici che verranno benedetti.