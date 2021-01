Sanremo, Palazzo Bellevue prova ancora a dare in concessione Villa Angerer

Sanremo. Palazzo Bellevue ci riprova. Obiettivo: dare Villa Angerer ed il suo parco in concessione. La splendida villa ottocentesca, situata in via Fratelli Asquasciati a pochi passi dal Casinò municipale, è oggetto di un’altra manifestazione di interesse.

La prima, risalente all’agosto del 2019, aveva avuto in risposta solo l’offerta di un soggetto, non in linea con le destinazioni indicate nell’avviso. Con la recentissima determina, la villa, sarà oggetto di una concessione della durata di 9 anni, al canone di 35.000 euro annui, tenuto conto delle importanti opere di restauro da eseguire sull’immobile, con rinnovo di ulteriore periodo 9 anni.