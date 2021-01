Sanremo. Dopo i due open day in presenza e gli incontri online già effettuati, lo staff per l’Orientamento dell’istituto tecnico turistico e sociosanitario “Ruffini-Aicardi” sarà a disposizione fino ai termini fissati per le iscrizioni, per fornire informazioni a studenti delle terze medie e alle loro famiglie.

Riferisce la referente per l’Orientamento in entrata, la professoressa Anna Porcellana: «Innanzitutto ringraziamo ancora i ragazzi e i genitori che sono venuti a farci visita nella nuova sede in occasione degli Open day in presenza, adeguandosi ai vincoli che abbiamo dovuto imporre in termini di orario e di numero di persone accolte, per il rispetto della normativa anti Covid. Il diretto contatto con le famiglie e gli studenti, negli anni passati, è sempre stato il principale strumento per far conoscere i nostri corsi di studio, i nostri studenti e docenti, ma purtroppo quest’anno, abbiamo dovuto adottare nuove regole.

Pensando anche alle esigenze delle famiglie, ci rendiamo ancora disponibili per informazioni sui due corsi di studio, anche per incontri individuali con studenti e genitori da svolgersi al mattino – previo appuntamento – presso la nuova sede al mercato dei Fiori di Valle Armea-Bussana. Sul sito web della scuola sono, comunque, a disposizione materiali illustrativi e i quadri orario».

Per concordare gli appuntamenti, necessari per il rispetto della normativa anti Covid, si prega di far riferimento al numero 0184 541148 e ai contatti dei Referenti per l’Orientamento enza.sommella@iisruffiniaicardi.it e anna.porcellana@iisruffiniaicardi.it.