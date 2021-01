Sanremo, open day in presenza all’istituto tecnico turistico e sociosanitario “Ruffini-Aicardi”

Sanremo. Nel momento importante della scelta della scuola superiore, gli studenti delle terze medie e le loro famiglie sono invitati all’Open Day dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale Sociosanitario “Ruffini-Aicardi” di Sanremo in programma per sabato 9 gennaio dalle 15 alle 18.

Nel rispetto delle normative vigenti, l’evento si svolgerà in presenza, previo appuntamento, per dare anche la possibilità di visitare la nuova sede dell’iis Ruffini-Aicardi presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea.

In questa occasione, gli studenti e i loro genitori potranno incontrare docenti e studenti e ricevere informazioni sull’Istituto Tecnico Turistico e Istituto Professionale Sociosanitario, sui progetti specifici attuati in base all’autonomia scolastica, sulle attività di alternanza scuola-lavoro e sulla possibilità di conseguire la qualifica Oss nel corso quinquiennale dell’indirizzo sociosanitario.

Per concordare gli appuntamenti, si prega di fare riferimento ai contatti indicati sulla locandina e al nr 0184 541148. Se, per nuove disposizioni, venissero introdotte forti limitazioni sugli spostamenti, sarà cura dell’Istituto comunicare eventuali variazioni su data e orario dell’evento.