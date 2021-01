Sanremo. Rito dell’aperitivo anticipato alle 17 nell’ultimo giorno della Liguria in zona gialla. A partire da domani la Regione intera come quasi tutta l’Italia torneranno nella zona di rischio arancio che comporterà la chiusura di bar e ristoranti e – novità dell’ultimo Dpcm – il divieto di asporto anticipato alle 18 (era fino alle 22) per i locali.

In piazza Bresca si è quasi tornati alla normalità questo pomeriggio con gli avventori che hanno gremito i dehor della movida per un ultimo “cin cin”.