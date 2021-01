Sanremo, l’emergenza Covid si abbatte di nuovo sul Corso Fiorito

Sanremo. Era stata la prima grande manifestazione prevista nel calendario degli manifestazioni 2020 del Comune a saltare per colpa dell’emergenza pandemica e sarà così anche per l’edizione 2021. La decisione ufficiale sull’annullamento del Corso Fiorito da parte della giunta Biancheri è prevista in settimana.

La strategia attendista che aveva adottato l’amministrazione comunale finora si è scontrata inevitabilmente con la proroga dello stato di emergenza e l’emanazione dell’ultimo Dpcm in “scadenza” il 5 marzo prossimo. Impensabile quindi ipotizzare Sanremo in Fiore – evento di massa capace di richiamare oltre 40 mila presenze da fuori Regione – con le norme anti spostamenti e anti assembramenti in pieno vigore. Inoltre, lo spostamento del Festival ai primi di marzo aveva comportato un’anticipazione dei carri a febbraio.

Il sindaco Biancheri e l’assessore al Turismo Faraldi hanno preso in considerazione anche un spostamento della manifestazione in primavera ma, ironia della sorte, nella stagione simbolo della fioritura è più difficile approvvigionarsi delle specialità che di solito vengono utilizzate dai carristi. Ergo, il Comune ora è al lavoro per ottenere dalla Rai una diretta televisiva di Linea Blu in sostituzione di quella programmata per i carri (come prevede la convenzione Festival tra Palazzo Bellevue e Rai), da registrare e trasmettere nella primavera stessa oppure ad autunno, quando l’attenzione del grande pubblico televisivo su Sanremo e sul suo Festival della Canzone sarà allentata o passata.

Nota finale: le vicine città francesi Mentone e Nizza già lo scorso dicembre avevano deciso di annullare i propri eventi di punta: il Carnevale e la festa dei limoni.