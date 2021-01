Sanremo. Lunedì 25 gennaio entrerà in vigore il divieto di transito in corso Inglesi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Galilei e quella con via Caduti del Lavoro per lavori di scavo della ditta Enel Spa.

Percorso alternativo di transito, su via Nuvoloni e corso Inglesi lato Casinò. Tale disposizione rimarrà in vigore sino a venerdì 29 gennaio (dalle 8.30 alle 18)