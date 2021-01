Sanremo, l’assessore Donzella annuncia: «Pronto investimento di 1 milione e 600mila euro sull’acquedotto»

Sanremo. Ospite dei nostri studi l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica del comune di Sanremo Massimo Donzella: una occasione per fare il punto delle opere pubbliche nella Città dei fiori a partire dalle scadenze imminenti, in particolare il termine dei lavori di ristrutturazione del Parco Alfano e il completamento di via Matteotti che l’assessore ha confermato avverranno entro la fine di febbraio.

E’ stata anche occasione per l’annuncio di una nuova importante opera pubblica che riguarda i sottoservizi, in particolare l’acquedotto e le fognature: un intervento di manutenzione straordinaria del valore di 1,6 milioni di euro sarà realizzato tra la passaggiata Salvo D’Acquisto fino a San Martino, un’opera attesissima che permetterà di ridurre la pressione interna e di diminuire i rischi di rottura, oggi notevoli, su tutta la zona costiera soprattutto verso levante trattandosi di tratte particolarmente datate.

Massimo Donzella, ha, inoltre, ripercorso le tappe che hanno portato il comune matuziano a presentare un progetto per oltre 55 milioni di euro per il potenziamento della filovia da Ventimiglia fino a Taggia e ha annunciato che entro la fine del mese sarà pronto il secondo lotto delle scuole superiori realizzate ex novo presso il Mercato dei fiori di Valle Armea, riportando gli studenti orfani del piano superiore delle scuole “Pascoli” in un unico plesso.

Il punto anche sugli interventi nelle frazioni.