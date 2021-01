Sanremo, l’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala: la programmazione dal 28 gennaio

Sanremo. L’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accoglierla di persona nelle sale, con tutte le precauzioni dovute, gli amici cinefili.

Nuovi film in entrata questa settimana:

– “The secret- Le verità nascoste” – Un thriller teso ma prevedibile sugli orrori della storia e la giustizia sommaria delle rappresaglie

– “Se questo è amore” – un’indagine avvincente e creativa su una relazione proibita nata ad Auschwitz e sulle sue conseguenze

– “Sisterhood” – il basket femminile tra Beirut, Roma e New York – Storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New York

– dal 31/01 – “Glassboy” – Una storia delicata che riporta al centro di un film per ragazzi il gusto dell’avventura di gruppo.

Programmazione dal 28/01/2021:

Alla Sala Virtuale Roof 1 dal 28 al 30/01 verrà trasmesso il film “Le sorelle Macaluso” al prezzo di € 7,90

Alla Sala Virtuale Roof 1 dal 31/01 verrà trasmesso il film “Glassboy” al prezzo di € 7,90

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “Imprevisti digitali” al prezzo di € 6,90

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “The Secret – le verità nascoste” al prezzo di € 4,90

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Rosa pietra stella” al prezzo di € 6,90

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “Racconti d’inverno” (cartone) al prezzo di € 3,00

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “Roubaix une lumiere” al prezzo di € 7,90

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso “Se questo è amore (love it was not)” al prezzo di € 7,90

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film “Sisterhood” al prezzo di € 5,90

