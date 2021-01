Sanremo, ispezione di movimento franoso: tratto chiuso lungo la strada statale 1 “Aurelia”

Sanremo. È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 1 “Aurelia”, in entrambe le direzioni, dal km 667,000 al km 668,000, a Sanremo (provincia di Imperia), per consentire le ispezioni di un movimento franoso in zona La Vesca. Deviazioni lungo le strade statali 718 e 720.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.