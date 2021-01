Sanremo. Incidente all’alba in via Val D’Olivi, incrocio con corso Cavallotti a Sanremo, dove un uomo che viaggiava in sella ad uno scooter Honda Sh è caduto, per motivi in fase di accertamento, rimanendo ferito.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Presenti gli agenti della polizia locale che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre le condizioni dell’uomo sono al vaglio dei medici dell’ospedale Borea. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.