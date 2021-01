Sanremo, incendio in autorimessa di via D’Annunzio. Intervengono i vigili del fuoco

Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti intorno alle 5,45 in via d’Annunzio a Sanremo per un incendio divampato in una autorimessa per motivi in fase di accertamento. Ad allertare i soccorsi è stata una donna che, recandosi al lavoro, ha visto del fumo fuoriuscire dal locale adibito a garage. Sul posto sono accorsi gli uomini del 115 che hanno faticato non poco per riuscire ad entrare nell’autorimessa completamente invasa dal fumo. Presente anche un’ambulanza, a scopo precauzionale, e i carabinieri.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato le fiamme all’interno del garage dove, tra le altre cose, sembra che ci fosse uno scooter. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda e l’entità del danno.

Intorno alle 20,15 di ieri, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a Villa San Pietro, località di Borgomaro, nell’entroterra di Imperia, per l’incendio di una canna fumaria. Non si registrano feriti.