Sanremo, in fiamme il presepe di una chiesa

Sanremo. Qualche momento di panico in chiesa per un presepe incendiato. E’ successo stamattina verso le 8 nella chiesa dei Cappuccini di via Matteotti, a fianco del Casinò Municipale.

Non è chiaro se per un corto circuito o per una candela caduta, fatto sta che il diorama della Natività ha preso fuoco. Grazie il rapido intervento dei vigili del fuoco dal locale distaccamento, il rogo è stato subito domato e fortunatamente nessuno è rimasto ustionato o intossicato dai fumi.