Sanremo, il vincitore del Fifa Fair Play Award Mattia Agnese incontra i ragazzi del plesso Italo Calvino

Sanremo. L’attività didattica del 2021 è cominciata con una gradita sorpresa per i ragazzi della 2C del plesso Italo Calvino dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Giovedì 7 gennaio, infatti, ha fatto loro visita Mattia Agnese, il giovanissimo calciatore dell’Ospedaletti, vincitore del “Fifa Fair Play Award”, per un incontro via Google Meet. L’incontro si è inserito nel progetto didattico sul Fair Play e sul Cartellino Verde al quale la classe si è attualmente dedicata.

Questi ragazzi conoscono bene le regole, ma la sfida per diventare Campioni di Fair Play è riuscire a metterle in pratica. Già prima della chiusura per le vacanze natalizie si era parlato di Mattia, del valore del suo gesto e di come le azioni positive possano essere motivo di orgoglio e di successo. Poterlo incontrare, anche attraverso la LIM, è stato molto coinvolgente.

I ragazzi, appassionati di calcio e di sport, gli hanno rivolto numerose domande, particolarmente sorpresi dal fatto che la FIFA, il massimo organismo del calcio, possa essersi interessata a lui. Ha colpito sia la sincerità della sua narrazione, sia la simpatia e l’empatia che ha saputo creare durante l’incontro virtuale.

Un particolare ringraziamento va all’Ospedaletti Calcio ed al suo tecnico Vincenzo Stragapede che ha reso possibile l’evento, collaborando con la sua ben nota passione, disponibilità e competenza.