Sanremo. E’ morto a 86 anni Mario Rolleri. Campione italiano di body building over 70, Rolleri si allenava costantemente fino a poco tempo fa, nonostante l’età avanzata.

Rolleri era molto conosciuto anche per aver gestito, negli anni Ottanta, una palestra in via Pietro Agosti a Sanremo: la Rolly Sport.

La notizia della morte dell’uomo è presto trapelata in città, soprattutto negli ambienti sportivi legati al culturismo. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da un noto body builder, Dennis Giusto: «Bona Master voglio salutarti così com’era il tuo saluto – ha scritto Giusto -. Penso che una persona più appassionata come Te non c’era che trametteva un energia pazzesca quando entrava in sala.Hai insegnato molto a ognuno di noi quando non sapevano neanche cos’era il BB, ti sei allenato fino a qualche anno fa dimostrando veramente cosa vuol dire passione per questo sport grazie Master ed essere stato un esempio per tutti noi BONA».