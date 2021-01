Sanremo. Inizia oggi il periodo per procedere alle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022: ci sarà tempo fino al 25 gennaio

2021. La scuola, quella vera è un’altra cosa, lo sappiamo tutti, ma la tecnologia permette in questo momento di allacciare delle relazioni che altrimenti non sarebbero possibili; per tale motivo i docenti del Liceo G.D.

Cassini saranno nuovamente “presenti” venerdì 8 gennaio alle 21 e sabato 9 partire dalle 15 per far conoscere la scuola e fornire informazioni o semplici chiarimenti attraverso la modalità attuata già a dicembre e che ha riscosso un buon successo a livello di partecipazione.

«Si consiglia di accedere al sito istituzionale e visitare la parte dedicata all’orientamento, raggiungibile direttamente dalla home-page https://www.liceogdcassini.edu.it/. La segreteria didattica – su appuntamenti – è a disposizione per supporto nella compilazione della domanda. È possibile altresì contattare la responsabile dell’orientamento, la prof.ssa Valeria Ammirati all’indirizzo: orientamento@cassinisanremo.net. Il dirigente Scolastico, Claudio Valleggi, i collaboratori del dirigente e i docenti vi aspettano» – fa sapere la scuola.

8 gennaio 2021 alle 21

https://meet.google.com/xog-zfzh-rcf

9 gennaio 2021

Ore 15:00 Linguistico https://meet.google.com/nfp-mpvv-acb

Ore 16.00 Classico https://meet.google.com/ors-ugyh-yhg

Ore 17.00 Scientifico https://meet.google.com/ufu-ubfm-bpf