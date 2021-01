Sanremo. Potrà diventare anche un albergo. Dare in concessione Villa Angerer e il suo parco è, per la seconda volta, nelle intenzioni di Palazzo Bellevue. Si cerca di nuovo di riportare a vecchi splendori quello che è forse il miglior esempio di stile Liberty in Riviera. Era stato ristrutturato solo in parte durante il primo mandato Biancheri ed è oramai chiuso da anni.

Già nell’agosto del 2019 il Comune aveva provato a fare la stessa cosa, ma aveva avuto in risposta solo l’offerta di un soggetto, non in linea con le destinazioni indicate ai tempi e le direttive della Soprintendenza per i Beni culturali. Ovvero non c’era la possibilità, presente nell’odierno bando, di destinare la magione che fu del facoltoso austriaco Leopold Angerer ad uso “ricreativo” oltre che “culturale”, in soldoni: hotel di lusso a due passi dal Casinò Municipale.

Potrà anche diventare una scuola, così come una sede associativa. La base d’asta per la concessione è di 35.000 euro annui (nel 2019 erano 50.000) per un contratto di 9 anni, rinnovabile per altri 9. C’è inoltre a carico del potenziale affidatario delle importanti opere di restauro da eseguire sull’immobile, nonché la manutenzione di villa e del parco, già di per se un gioiello botanico.