Sanremo, il campionato di serie C maschile sarà a gironi: la soddisfazione del Riviera Volley Grafiche Amadeo

Sanremo. Tutto il Riviera Volley Grafiche Amadeo esprime la propria soddisfazione per la notizia ufficiale dalla Fipav Liguria che il campionato di serie c maschile sarà a gironi e non più a girone unico.

«Dopo la comunicazione del 30 dicembre 2020 in cui la Fipav Liguria annunciava il campionato di serie c maschile a girone unico, ci siamo attivati con una nostra nota ed in seguito coinvolgendo altre società sportive di volley maschile per farsi di organizzare il campionato suddetto in due gironi (come i campionati di serie b).

La partenza del campionato sarà prevista per 20-21 febbraio, ora restiamo in attesa del calendario ufficiale. Ringraziamo il comitato regionale che ha condiviso in toto le nostre proposte» – dice il Riviera Volley Grafiche Amadeo.