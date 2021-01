“Sanremo Ieri & Oggi” in 60 scatti, il video spopola sul web

Sanremo. Un video che raccoglie 60 foto della vecchia Sanremo e 60 foto scattate recentemente nelle stesse posizioni di una volta. Una semplice idea ma che è piaciuta ai sanremesi perché in poche ore dopo la pubblicazione online, anche coadiuvato dai vari social, Sanremo Ieri & Oggi aveva già superato abbondantemente le mille visualizzazioni su Youtube.

«Era da molto tempo che pensavo di realizzare questo video – dice Ferdinando Mongelli – anche perché, che sappia io, nessuno ci aveva mai pensato. La fotografia per me è sempre stata una grande passione, un divertimento, ma scattare le 60 foto attuali che compongono il video è stato ben impegnativo. Infatti mi è servito più di un mese per portare a termine il tutto.

A vedere le foto sembra tutto ovvio, ma in realtà non sempre era chiara la posizione da ricostruire perché in tanti casi il paesaggio aveva subito diversi cambiamenti. Inoltre auto, moto, passanti e meteo, qualche volta non favorevole, spesso rallentavano e ostacolavano la foto. Comunque ora sono contento di avere completato questo video che continua a ricevere tantissimi appezzamenti e spero che continui sempre di più».