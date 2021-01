Sanremo, Giorno della Memoria: l’Ariston propone il film “Se questo è amore”

Sanremo. L’Ariston di Sanremo partecipa al progetto #iorestoinsala per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accoglierla di persona nelle sale, con tutte le precauzioni dovute, gli amici cinefili.

In occasione del Giorno della Memoria – per non dimenticare – l’Ariston di Sanremo con il progetto “ io resto in sala” dal 28 gennaio 2021 proietterà virtualmente il film “Se questo è amore – Love it was not”. Un’indagine avvincente e creativa su una relazione proibita nata ad Auschwitz e sulle sue conseguenze.

Marzo 1942; il primo contingente che varca i cancelli del campo di Auschwitz -Birkenau è un gruppo di mille donne provenienti dalla Slovacchia: Le più fortunate tra loro vengono messe a lavorare nel Kanada, il fabbricato destinato allo smistamento dei beni dei prigionieri, a pochi passi dai forni crematori. Nel gruppo spicca Helena Citron: giovane e attraente, aspirante attrice, con la sua voce soave fa innamorare l’ufficiale austriaco delle SS Franz Wunsch: Il loro affetto, nato contro ogni probabilità, protegge Helena e altri dalla morte e dagli orrori del Lager.