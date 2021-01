Sanremo. Un tratto di Aurelia all’altezza di via Duca d’Aosta, nei pressi della salita del Poggio, è stata chiusa al transito per consentire ai vigili del fuoco di intervenire su una fuga di gas.

Stando a quanto si apprende, a causare la fuoriuscita di gas metano è stato uno smottamento. Lo stesso, con ogni probabilità, che circa un anno fa aveva causato la chiusura del tratto finale del “Poggio” per i lavori di ripristino di una frana che aveva interessato via Duca d’Aosta. Per molto tempo, la viabilità sull’Aurelia era stata a senso unico alternato, regolata da un semaforo.

Attualmente il traffico in direzione Sanremo – Arma di Taggia è deviato sull’Aurelia bis, ma nonostante ciò, a causa della chiusura dell’Aurelia si registrano lunghe code anche nel centro cittadino.

I pompieri hanno sparso un apposito schiumogeno sull’asfalto, per evitare che il gas che sta fuoriuscendo attraverso le crepe del manto stradale, si inneschi.

Presenti anche operai specializzati e polizia locale.